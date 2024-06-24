США профінансують друк понад 3 млн підручників для українських школярів початкових класів - Білий дім

Уряд США через USAID профінансує друк понад трьох мільйонів підручників для українських школярів початкових класів до цього навчального року, підручники будуть доставлені в більш ніж 12 тис. шкіл в Україні, заявляє Білий дім.

"Росія веде війну не лише проти українських військових, а й проти українського народу. 23 травня 2024 року російський удар знищив друкарню "Фактор-Друк" у Харкові, одну з найбільших друкарень у Європі. Це частина знищення Росією друкарень у Харкові та інших містах України, що триває. Харківські друкарні випускають значний відсоток усіх книжок в Україні, включно з підручниками для українських дітей. Завдаючи ударів по цих друкарнях, Росія атакує систему освіти України. Ми не дозволимо Росії домогтися успіху", - йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті Білого дому в понеділок.

"Сьогодні ми оголошуємо про те, що уряд США через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надає допомогу у друці понад трьох мільйонів підручників для українських учнів початкових шкіл до цього навчального року. Ці підручники будуть вироблені в Україні та доставлені в більш ніж 12 000 шкіл у всій країні. Наше послання зрозуміле: ми і надалі підтримуватимемо український народ у його захисті від варварської агресивної війни Росії", - наголошується в заяві.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак подякував раднику з нацбезпеки президента США Джейку Саллівану та адміністрації США "за фінансування друку підручників для українських дітей для 1-2 класів".

"Після жорстокого нападу РФ на наші друкарські підприємства вони також поставили під загрозу освітній процес. Разом із нашими партнерами зі США ми активно працюємо над додатковими засобами протиповітряної оборони та іншими можливостями, щоб виграти війну і захистити наших людей", - наголосив Єрмак.