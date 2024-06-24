Події

18:45 24.06.2024

Кількість загиблих у Покровську зросла до п'яти осіб, серед 41 пораненого четверо дітей - ОВА

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Кількість загиблих у Покровську зросла до п'яти осіб, серед 41 пораненого четверо дітей - ОВА
Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

Кількість загиблих у Покровську внаслідок ракетного удару зросла до п'яти, поранених - до 41, стало відомо про четверту поранену дитину, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"В результаті обстрілу постраждало всього 46 цивільних: 5 загинуло і 41 поранено. Серед поранених 4 дитини: хлопчик 12 років, дівчата 9, 11 та 13 років", - написав Філашкін у телеграм-каналі в понеділок.

Станом на 16:00 повідомлялося про чотирьох загиблих і 40 поранених. Тоді було відомо, що серед поранених троє дітей: дві дівчинки віком 11 і 12 років і 12-річний хлопчик.

За даними обласної військової адміністрації, внаслідок удару пошкоджені приватні будинки, 6 автомобілів, зруйнований один приватний будинок.

Філашкін повідомив, що поранених доправили до клінічної лікарні інтенсивного лікування в Покровську.

"Комунальні служби Покровська очікують на дозвіл від екстрених служб, щоб обстежити пошкодження і підвезти матеріали для ліквідації наслідків обстрілу", - зазначив Філашкін.

Теги: #покровськ #філашкін #ракетний_удар

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