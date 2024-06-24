Кількість загиблих у Покровську зросла до п'яти осіб, серед 41 пораненого четверо дітей - ОВА
Кількість загиблих у Покровську внаслідок ракетного удару зросла до п'яти, поранених - до 41, стало відомо про четверту поранену дитину, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
"В результаті обстрілу постраждало всього 46 цивільних: 5 загинуло і 41 поранено. Серед поранених 4 дитини: хлопчик 12 років, дівчата 9, 11 та 13 років", - написав Філашкін у телеграм-каналі в понеділок.
Станом на 16:00 повідомлялося про чотирьох загиблих і 40 поранених. Тоді було відомо, що серед поранених троє дітей: дві дівчинки віком 11 і 12 років і 12-річний хлопчик.
За даними обласної військової адміністрації, внаслідок удару пошкоджені приватні будинки, 6 автомобілів, зруйнований один приватний будинок.
Філашкін повідомив, що поранених доправили до клінічної лікарні інтенсивного лікування в Покровську.
"Комунальні служби Покровська очікують на дозвіл від екстрених служб, щоб обстежити пошкодження і підвезти матеріали для ліквідації наслідків обстрілу", - зазначив Філашкін.