Події

16:57 24.06.2024

Сирський обговорив із головкомом Об'єднаних сил НАТО в Європі ситуацію на полі бою

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Сирський обговорив із головкомом Об'єднаних сил НАТО в Європі ситуацію на полі бою

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів у понеділок, 24 червня, телефонну розмову з головнокомандувачем Об'єднаних сил НАТО в Європі генералом Крістофером Каволі.

"Детально обговорили ситуацію на полі бою. Важливо, щоб наші союзники були обізнані та усвідомлювали всю складність обставин на фронті. Поінформував партнерів про першочергові потреби для протидії російським атакам, які постійно активізуються, та подякував за потужну підтримку нашого війська", - написав він у фейсбуці.

Теги: #телефонна_розмова #сирський

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