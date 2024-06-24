Сирський обговорив із головкомом Об'єднаних сил НАТО в Європі ситуацію на полі бою

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів у понеділок, 24 червня, телефонну розмову з головнокомандувачем Об'єднаних сил НАТО в Європі генералом Крістофером Каволі.

"Детально обговорили ситуацію на полі бою. Важливо, щоб наші союзники були обізнані та усвідомлювали всю складність обставин на фронті. Поінформував партнерів про першочергові потреби для протидії російським атакам, які постійно активізуються, та подякував за потужну підтримку нашого війська", - написав він у фейсбуці.