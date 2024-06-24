Події

16:45 24.06.2024

Від початку повномасштабного вторгнення РФ загинули вже 479 українських спортсменів і тренерів - Бідний

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Кількість загиблих українських спортсменів і тренерів унаслідок повномасштабної війни РФ проти України сягнула 479, повідомив виконувач обов'язків міністра молоді та спорту Матвій Бідний.

"Хотів би розпочати з нагадування про те, що понад 3 тис. українських спортсменів, які від початку повномасштабного вторгнення взяли до рук зброю, щоб захищати нашу країну. 479 із них сьогодні вже забрала ця війна", - сказав Бідний на пресконференції "Воєнні злочини Росії проти українського спорту" в Києві в понеділок.

В. о. міністра зазначив, що загибель цих атлетів - це не тільки удар по українському спорту, а й удар по національній ідентичності.

Теги: #бідний_матвій

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