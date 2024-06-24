Шмигаль: Швеція зацікавлена у збільшенні інвестицій в Україну

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і міністр з розвитку міжнародного співробітництва та торгівлі Швеції Йоган Форсселл провели зустріч у Києві за участю представників шведського бізнесу, під час якої обговорили збільшення інвестицій і підтримку української економіки в умовах повномасштабної війни.

"Шведська сторона повідомила, що сьогодні в Києві своє представництво відкриває Business Sweden - організація, яка допомагає шведським компаніям домогтися успіху за кордоном і працює на більш ніж 40 міжнародних ринках", - повідомляється на урядовому порталі в понеділок.

Прем'єр запросив шведський бізнес інвестувати в Україну вже зараз. "Найбільший потенціал для зростання України мають такі сектори: енергетика, транспорт і логістика, агропродовольчий сектор, критичні матеріали, IT і диджиталізація, "зелений перехід", переробна промисловість", - сказав Шмигаль.