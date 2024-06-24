Міжурядова конференція Україна-ЄС на рівні міністрів у Люксембурзі у вівторок дасть старт переговорам про членство - Офіс віцепрем'єрки з питань євроінтеграції

Перша Міжурядова конференція Україна-ЄС на рівні міністрів відбудеться у вівторок, 25 червня, в Люксембурзі та ознаменує старт переговорів України з ЄС про членство, повідомляють на сайті Офісу віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

"Під час заходу ЄС представить переговорну рамку, що визначає принципи та основи подальших переговорів. Українська сторона та сторона ЄС виступлять зі вступними заявами. Конференція розпочнеться о 15:30 за Люксембургом (16:30 за Києвом)... Після заходу відбудеться спільна пресконференція", - ідеться в повідомленні.

Українську делегацію очолює віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. Від ЄС на засіданні головуватиме міністр закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб і комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Олівер Варгеї. Держави-члени будуть представлені на рівні міністрів з європейських питань.

Трансляція буде доступна за посиланням: https://video.consilium.europa.eu/event/en/27534

Як наголошується в повідомленні, конференція стане початком офіційних переговорів між країною-кандидатом та урядами країн - членів ЄС для обговорення та узгодження положень майбутнього договору про вступ країни-кандидата до Євросоюзу.

Того самого дня в Люксембурзі відбудеться аналогічний захід щодо початку переговорів про членство з Молдовою.