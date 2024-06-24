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14:12 24.06.2024

Екстрені відключення е/е у Дніпропетровській області, у низці областей збільшення обсягу обмежень - ДТЕК і "Укренерго"

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Екстрені відключення е/е у Дніпропетровській області, у низці областей збільшення обсягу обмежень - ДТЕК і "Укренерго"

Екстрені відключення світла застосовано в Дніпропетровській області, повідомив у телеграм-каналі енергохолдинг ДТЕК, оператор системи розподілу якого працює в регіоні.

НЕК "Укренерго" зі свого боку зазначила, що аварійні відключення в Дніпропетровській області застосовано з 13:00.

"У Києві, Київській, Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській областях із 13:00 до 23:00 запроваджено збільшений обсяг обмежень", - повідомляють у телеграм компанії.

Причина - недостатня ефективність уже застосованих обленерго заходів обмеження споживання, пояснили в "Укренерго".

Теги: #дтек #електроенергія

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