Екстрені відключення е/е у Дніпропетровській області, у низці областей збільшення обсягу обмежень - ДТЕК і "Укренерго"

Екстрені відключення світла застосовано в Дніпропетровській області, повідомив у телеграм-каналі енергохолдинг ДТЕК, оператор системи розподілу якого працює в регіоні.

НЕК "Укренерго" зі свого боку зазначила, що аварійні відключення в Дніпропетровській області застосовано з 13:00.

"У Києві, Київській, Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській областях із 13:00 до 23:00 запроваджено збільшений обсяг обмежень", - повідомляють у телеграм компанії.

Причина - недостатня ефективність уже застосованих обленерго заходів обмеження споживання, пояснили в "Укренерго".