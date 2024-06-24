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10:08 24.06.2024

Боррель: Перший транш у EUR2,5 млрд доходів від заморожених російських активів Україна отримає наступного тижня

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Боррель: Перший транш у EUR2,5 млрд доходів від заморожених російських активів Україна отримає наступного тижня

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель переконаний, що вже наступного тижня Україна отримає EUR2,5 млрд з непередбачених доходів від заморожених російських активів.

"У нас є доходи від заморожених активів, і ми маємо шукати спосіб їх використання, уникаючи будь-яких блокувань (з боку країн - членів ЄС - ІФ-У). У нас є процес, що дозволяє зробити це швидко. Перший транш грошей надійде наступного тижня, у липні. Другий - через місяць. Ці гроші треба використати. І у нас є юридична процедура, що дозволяє уникнути будь-яких блокувань", - заявив Боррель у понеділок у Люксембурзі перед початком засідання Ради ЄС з питань закордонних справ, говорячи про майбутнє обговорення.

Відповідаючи на уточнювальне запитання журналістів про суму, яку Україна отримає наступного тижня, високий представник сказав, що це буде EUR2,5 млрд.

Водночас він висловив переконання, що необхідно уникнути можливого блокування цього рішення з боку деяких країн - членів ЄС. "Ми не повинні допустити, щоб це могло статися з російськими доходами. І ми маємо рішення, яке сьогодні виносимо на обговорення. Україні потрібно більше допомоги, і потрібно більше допомоги зараз. І я сподіваюся, що міністри підтримають пропозицію, яку ми маємо", - сказав Боррель.

Він також констатував, що Саміт миру, який нещодавно відбувся у Швейцарії, "відкрив дипломатичний шлях", але "відповідь Путіна, який їде до Північної Кореї, який мандрує скрізь, де він може отримати зброю", свідчить про те, що це - "явно підготовка до довгої війни". "З нашого боку дипломатичний шлях має продовжувати працювати, але ми маємо збільшити нашу підтримку України", - наголосив високий представник ЄС.

Очікується, що міністри також схвалять 14-й пакет санкцій для Росії.

Теги: #активи_рф #боррель

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