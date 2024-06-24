Події

08:44 24.06.2024

У Чернігівському районі є руйнування в результаті атаки ударного БПЛА

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У Чернігівському районі є руйнування в результаті атаки ударного БПЛА

Унаслідок атаки ударного БПЛА типу "шахед" у Чернігівському районі є руйнування житлових будинків, інфраструктурних та адміністративних будівель, повідомив у понеділок уранці голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Сьогодні внаслідок ураження дроном-камікадзе типу "Shahed" у Чернігівському районі пошкоджено 3 будинки, 2 магазини та будівлю сільської ради. Попередньо без постраждалих", - написав він у телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #чернігівська_область #обстріл

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