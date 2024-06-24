У Чернігівському районі є руйнування в результаті атаки ударного БПЛА

Унаслідок атаки ударного БПЛА типу "шахед" у Чернігівському районі є руйнування житлових будинків, інфраструктурних та адміністративних будівель, повідомив у понеділок уранці голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Сьогодні внаслідок ураження дроном-камікадзе типу "Shahed" у Чернігівському районі пошкоджено 3 будинки, 2 магазини та будівлю сільської ради. Попередньо без постраждалих", - написав він у телеграм-каналі.