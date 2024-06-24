Події

07:13 24.06.2024

За минулу добу окупанти понад 500 разів обстріляли Запорізьку область, одна людина поранена

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За минулу добу окупанти понад 500 разів обстріляли Запорізьку область, одна людина поранена

За минулу добу окупанти понад 500 разів обстріляли з різних видів зброї Запорізьку область, під вогнем перебувало 9 населених пунктів, одна жінка дістала поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у понеділок уранці.

"Одну жінку поранено під час ворожого авіаційного удару по Пологівському району. Впродовж доби окупанти 518 разів атакували Запорізьку область. Під ворожим вогнем перебували 9 населених пунктів", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Зокрема, за даними ОВА, ворог завдав авіаційних ударів по Верхній Терсі та Кам'янському, 193 БПЛА різної модифікації спрямували на Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

Також 29 обстрілів із РСЗВ накрили Малу Токмачку, Роботине, Левадне, Новоандріївку, 294 артобстріли завдано по території Оріхова, Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

"Надійшло 5 повідомлень про руйнування житлових будинків", - інформував Федоров.

 

 

 

Теги: #запорізька #обстріли

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