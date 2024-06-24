Барселона планує відкликати ліцензії в апартаментів для короткострокової оренди до 2028 року

Мер Барселони Жауме Коллбоні (Jaume Collboni) заявив, що до листопада 2028 року місто позбавить ліцензій 10 101 квартиру, які наразі здаються в короткострокову оренду, повідомляє агентство Reuters.

"Ми опираємося тому, що, на нашу думку, є найбільшою проблемою Барселони", - заявив Коллбоні на заході міського уряду.

Бум короткострокової оренди в Барселоні, місті Іспанії, яке найбільше відвідують іноземні туристи, означає, що деякі жителі не можуть дозволити собі квартиру після того, як за останні 10 років орендна плата зросла на 68 %, а вартість купівлі житла збільшилася на 38 %, сказав Коллбоні. Доступ до житла став чинником нерівності, особливо для молоді, додав він.

"Ці 10 000 квартир будуть використовуватися жителями міста або надійдуть на ринок для оренди або продажу", - сказав Коллбоні про прийнятий захід.

Соціалістичний міністр житлового будівництва Іспанії Ісабель Родрігес заявила, що підтримує рішення Барселони.

"Йдеться про те, щоб докласти всіх необхідних зусиль, щоб гарантувати доступ до недорогого житла", - написала вона на платформі X.

У заяві місцевої влади Барселони йдеться про те, що після набуття забороною чинності вони збережуть "жорсткий" режим перевірок для виявлення потенційних нелегальних туристичних апартаментів.

Останніми роками в місті не було дозволено будувати нові апартаменти для туристів. З 2016 року місцева влада розпорядилася закрити 9700 нелегальних туристичних квартир, а близько 3500 квартир були повернуті для використання як первинне житло для місцевих жителів, йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Барселона з 1 квітня підвищує туристичний податок, тепер за тижневе перебування в готелі 5* туристи повинні будуть заплатити майже 44 євро на людину крім вартості розміщення, повідомляють іспанські ЗМІ.