Події

21:50 23.06.2024

У Кривому Розі затримали за підозрою у вбивстві 10-річної дівчинки її матір - Нацполіція

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У Кривому Розі затримали за підозрою у вбивстві 10-річної дівчинки її матір - Нацполіція

За підозрою у вбивстві 10-річної дівчинки в Кривому Розі поліцейські затримали її матір, повідомляє в неділю ввечері відділ комунікації Національної поліції.

"Правоохоронці та волонтери два дні розшукували зниклу безвісти дитину, але слідство встановило, що її мати приховує вбивство. Жінку затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Їй оголошено про підозру і загрожує до 15 років за ґратами або довічне ув'язнення", - йдеться в повідомленні в Telegram.

Поліцейські встановили, що дівчинка стала жертвою злочину, а до вбивства дитини причетна її мати. 15 червня під час сварки вона жорстоко вбила власну доньку. Для приховування слідів злочину жінка поклала тіло у валізу, вивезла на дачу, перенесла в льох і залила бетоном. 22 червня поліцейські знайшли тіло дівчинки.

Теги: #україна #вбивство #кривий_ріг

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