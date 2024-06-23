Події

16:03 23.06.2024

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 8, на місці одного з ударів виникла пожежа

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Кількість постраждалих у Харкові зросла до 8, на місці одного з ударів виникла пожежа

Кількість постраждалих унаслідок удару, завданого ЗС РФ по Харкову в неділю вдень, зростає, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Один загиблий і п'ятеро постраждалих унаслідок влучання КАБа в приватний житловий будинок. Ще троє постраждалих в іншому районі міста - там удар по дитячому навчальному закладу", - написав Терехов у телеграм-каналі.

Зі свого боку начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок одного з влучань загорівся гараж і господарська споруда на території приватного домоволодіння.

Теги: #харків #удар #постраждалі

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