Події

13:12 23.06.2024

Внаслідок ранкового обстрілу в Київській області пошкоджено корпуси лікарні - ОВА

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Внаслідок ранкового обстрілу в Київській області пошкоджено корпуси лікарні - ОВА

Згідно з оновленою інформацією, внаслідок ранкового обстрілу в Обухівському районі Київської області уламками пошкоджено корпуси лікарні, 35 приватних будинків, із них 2 зруйновано, повідомив голова обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"В Обухівському районі внаслідок падіння уламків пошкоджено 35 приватних будинків, з них 2 - зруйновано. Пошкоджено квартири в 6 багатоквартирних будинках... Уламками пошкоджено корпуси лікарні", - ідеться в повідомленні.

Також пошкоджено центр зайнятості, приміщення тепломережі та одного підприємства, автошколу, аптеку, АЗС, магазин, готель, 9 автомобілів. У приміщеннях вибиті вікна, балкони, двері, посічені фасади та покрівлі.

Психологи ДСНС надали психологічну допомогу 35 особам, з них 6 - діти.

Раніше повідомлялося, що в Київській області внаслідок обстрілу поранено двох людей.

Теги: #пошкодження #київська_область

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