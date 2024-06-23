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12:48 23.06.2024

Війська РФ інтенсивно атакують напрямок Торецьк-Горлівка, а також можуть планувати наступ на інших ділянках фронту - ISW

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Війська РФ інтенсивно атакують напрямок Торецьк-Горлівка, а також можуть планувати наступ на інших ділянках фронту - ISW

Російські сили, судячи з усього, посилюють темп своїх наступальних операцій у Донецькій області, одночасно знижуючи інтенсивність атак на півночі Харківської області, а також активізуються в інших частинах театру воєнних дій, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

В огляді наголошується, що війська РФ посилили інтенсивність атак на напрямку Торецьк-Горлівка (на південний захід від Часового Яру і на північний схід від Авдіївки) в ніч на 18 червня і зберігали відносно високу інтенсивність атак на цій ділянці в період із 19 до 22 червня, здобувши кілька тактичних успіхів у цьому районі.

Протягом 2024 року російські війська загалом були бездіяльними на цій ділянці фронту, тому їхня активізація заслуговує на увагу, зазначають аналітики. ISW вже давно припускав, що російське командування мало намір провести наступальну операцію на Харківщині, щоб зосередити українську живу силу і дефіцитну техніку вздовж північного кордону, щоб надати російським військам можливість знову активізувати наступ на інших, важливіших ділянках театру воєнних дій, особливо на Донеччині.

В огляді стверджується, що деякі українські сили передислокували підрозділи на Харківський напрямок із Донецької області, тож війська РФ можуть використати цю передбачувану слабкість українських ліній для посилення атак, особливо на напрямку Торецьк-Горлівка.

Війська РФ, крім того, зберігають високу інтенсивність атак у напрямку Часового Яру і навколо Авдіївки, а також можуть незабаром посилити атаки в цьому районі, якщо вважатимуть найближчі тижні вигідним часом до того, як українські сили перекинуть резерви назад у Донецьку область.

В огляді ISW роблять висновки, що літній наступ РФ, ймовірно, зосередиться на сході України після операцій на півночі Харківської області, покликаних виснажити ресурси ЗСУ.

Теги: #звіт #isw

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