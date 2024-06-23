Події

12:22 23.06.2024

Через негоду знеструмлено понад 500 населених пунктів - Міненерго України

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Через негоду знеструмлено понад 500 населених пунктів - Міненерго України

Станом на ранок 23 червня в Україні через негоду залишалися знеструмленими понад 500 населених пунктів.

"Учора з цієї причини сталися численні відключення в мережах операторів систем розподілу. У Львівській області вимикалися повітряні лінії та підстанції обленерго (споживачів заживили)", - повідомило Міністерство енергетики України в неділю.

Також вранці 23 червня грозовий фронт проходив через Чернівецьку область. Вимикалася повітряна лінія і підстанції обленерго. Знеструмлювалися побутові споживачі - всі заживлені.

Крім того, через грозу вранці в неділю в західному регіоні відключилася високовольтна повітряна лінія оператора передачі. Її ввімкнули в роботу, однак відключення призвело до перевантаження внутрішніх зв'язків електромережі України. Щоб не допустити системної аварії, застосовувалося короткочасне екстрене відключення споживачів.

Також за інформацією Міненерго, у Донецькій області під час обстрілів двічі відключалася повітряна лінія обленерго. Унаслідок цього знеструмлювалася підстанція і приєднані до неї дві шахти (людей у шахтах не було).

Як повідомлялося, НЕК "Укренерго" розширила час дії стабілізаційних відключень 23 червня, графік діятиме з 11:00 і до 23:00.

"Через хмарну погоду (відповідно зменшення виробництва електроенергії СЕС) графіки почнуть діяти з 11:00. У разі зміни ситуації інформація буде оновлена", - зазначили в міністерстві.

За інформацією відомства, 22 червня через масовані російські атаки, зокрема на об'єкти оператора системи передачі, діяли мережеві обмеження на лініях електропередачі. З цієї причини було продовжено період застосування графіків відключень. Також обмеження застосовувалися для того, щоб не допустити перевантаження перетинів. Зокрема, зменшувалося навантаження об'єктів ВДЕ.

"Через неможливість (наслідок атак) передати наявний обсяг електроенергії в центральні та східні регіони оператор системи передачі передавав надлишок електроенергії в Польщу", - доповнили в Міненерго.

За даними відомства, на поточну добу прогнозується імпорт електроенергії в обсязі 32 000 МВт-год. Експорт не передбачається.

Теги: #знеструмлення

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