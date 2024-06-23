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09:16 23.06.2024

У Київській області внаслідок падіння уламків ракет пошкоджено 6 багатоповерхівок, двох людей поранено – ОВА

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У Київській області внаслідок падіння уламків ракет пошкоджено 6 багатоповерхівок, двох людей поранено – ОВА
Фото: ДСНС Київщини

У Київській області внаслідок падіння уламків ракет пошкоджено 6 багатоповерхівок та 20 приватних будинків, дві особи отримали поранення, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко у телеграм-каналі.

"Станом на 8:00 до медиків звернулися дві людини. Поранення незначні. Медична допомога надана на місці. Госпіталізації постраждалі не потребують. Внаслідок падіння уламків в одному з населених пунктів пошкоджено 6 багатоповерхівок та понад 20 приватних будинків. У приміщеннях вибиті вікна, балкони, посічені фасади та покрівлі", - йдеться в повідомленні.

"Також пошкоджено будівлі АЗС, аптеки, підприємства, адміністративну будівлю та 3 автомобілі", - уточнив Кравченко.

Повідомляється, що оперативні служби на місцях продовжують фіксацію та ліквідацію наслідків ракетної атаки.

"Уся необхідна допомога населенню буде надана. Над цим вже працюємо разом із представниками місцевої громади. Пошкоджені вікна в будинках замінить міжнародний фонд GEM", - додав голова ОВА.

Теги: #уламки #київська_область

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