Сили ППО вночі збили 2 із 3 "Калібрів" – Повітряні сили ЗСУ
У ніч проти 23 червня силами протиповітряної оборони збито 2 з 3 крилатих ракет "Калібр", які атакували Україну, повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
"Уночі 23 червня 2024 року ворог атакував трьома крилатими ракетами морського базування "Калібр" з акваторії Азовського моря", - сказано в повідомленні.
Олещук наголосив: "Дві ракети збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил у Київській області. Тримаймо небо!"