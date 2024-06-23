Події

08:04 23.06.2024

Сили ППО вночі збили 2 із 3 "Калібрів" – Повітряні сили ЗСУ

1 хв читати
Сили ППО вночі збили 2 із 3 "Калібрів" – Повітряні сили ЗСУ

У ніч проти 23 червня силами протиповітряної оборони збито 2 з 3 крилатих ракет "Калібр", які атакували Україну, повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

"Уночі 23 червня 2024 року ворог атакував трьома крилатими ракетами морського базування "Калібр" з акваторії Азовського моря", - сказано в повідомленні.

Олещук наголосив: "Дві ракети збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил у Київській області. Тримаймо небо!"

Теги: #ппо #калібр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:16 22.06.2024
РФ щодня скидає близько сотні КАБів на позиції українських військ - перший заступник міністра оборони України

РФ щодня скидає близько сотні КАБів на позиції українських військ - перший заступник міністра оборони України

11:22 22.06.2024
Федоров про атаку РФ об'єктів "Укренерго": РФ не зупиниться, тому Україні потрібні системи ППО

Федоров про атаку РФ об'єктів "Укренерго": РФ не зупиниться, тому Україні потрібні системи ППО

11:17 22.06.2024
Сили ППО збили 12 ворожих ракет і 13 ударних БпЛА - Повітряні сили

Сили ППО збили 12 ворожих ракет і 13 ударних БпЛА - Повітряні сили

20:12 21.06.2024
Шмигаль обговорив з в. о. заступника держсекретаря США Бассом відновлення енергетики, постачання зброї та пряму бюджетну підтримку

Шмигаль обговорив з в. о. заступника держсекретаря США Бассом відновлення енергетики, постачання зброї та пряму бюджетну підтримку

21:16 20.06.2024
Кулеба закликає партнерів наслідувати приклад Румунії та надати Україні додаткові системи Patriot

Кулеба закликає партнерів наслідувати приклад Румунії та надати Україні додаткові системи Patriot

20:47 20.06.2024
Кулеба привітав рішення від Румунії та США щодо посилення української ППО і заявив, що буде ще більше систем і ракет для захисту України

Кулеба привітав рішення від Румунії та США щодо посилення української ППО і заявив, що буде ще більше систем і ракет для захисту України

05:16 20.06.2024
Повітряна тривога у Києві вночі була пов'язана з загрозою ударних БПЛА, всі цілі збиті на підступах до столиці

Повітряна тривога у Києві вночі була пов'язана з загрозою ударних БПЛА, всі цілі збиті на підступах до столиці

20:22 19.06.2024
Ворог атакував Одещину балістичною ракетою - ПК "Південь"

Ворог атакував Одещину балістичною ракетою - ПК "Південь"

19:26 17.06.2024
Зеленський про удар по Полтавщині: Нам життєво необхідно посилювати захист неба сучасними системами ППО та авіацією

Зеленський про удар по Полтавщині: Нам життєво необхідно посилювати захист неба сучасними системами ППО та авіацією

17:36 14.06.2024
Столтенберг про передання систем ППО Україні: Ми перебуваємо в тісному контакті з кількома союзниками з цього питання

Столтенберг про передання систем ППО Україні: Ми перебуваємо в тісному контакті з кількома союзниками з цього питання

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Через ракетну атаку РФ оголошено масштабну повітряну тривогу, у Києві працювала ППО

У Харкові вже 54 постраждалих - Синєгубов

Кількість постраждалих у Харкові сягнула 52 - прокуратура

Зеленський про військову допомогу: Ми вдячні за затверджені пакети, але вони нам потрібні повністю і на полі бою - без затримок

Пакети військової допомоги від союзників поступово скорочують розрив між спроможностями українських та російських сил, та треба більше ППО і різних засобів ураження далекого радіусу дії - Гаврилюк

ОСТАННЄ

У Київській області внаслідок падіння уламків ракет пошкоджено 6 багатоповерхівок, двох людей поранено – ОВА

23 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Через ракетну атаку РФ оголошено масштабну повітряну тривогу, у Києві працювала ППО

ЄС і Китай планують консультації щодо підвищення ставок європейського ввізного мита на імпорт електромобілів

Окупанти за день здійснили 30 обстрілів прикордоння Сумської області, зафіксовано 91 вибух

Президент Польщі Дуда під час візиту до Китаю обговорить питання безпеки в Європі, зокрема війну в Україні

Окупанти за добу здійснили 3200 обстрілів по території України - Генштаб

Від початку доби відбулося понад 130 бойових зіткнень, на покровському напрямку їхня кількість зросла до 44 - Генштаб

Американський авіаносець "Ейзенхауер", який протистояв атакам хуситів, покине Червоне море

У Черкаській області поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві малолітньої дитини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА