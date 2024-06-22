Окупанти за добу 21 раз обстріляли 9 громад Сумської області - ОВА

Окупанти за минулий день 21 раз обстріляли 9 прикордонних громад Сумської області, повідомила ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 21 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 82 вибухи. Обстрілу зазнали Хотинська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманська, Шалигинська, Середино-Будська громади", - йдеться в повідомленні.

На Великописарівську здійснено скидання ВОГ із БпЛА (3 вибухи), артилерійський обстріл (7 вибухів). На Хотинську росіяни скинули 4 міни, завдали удару FPV-дроном (1 вибух), артобстріл (2 вибухи). В Есманьській зафіксовано удари FPV-дронів (5 вибухів), обстріли з мінометів (12 вибухів).

По Краснопільській ворог бив з артилерії (2 вибухи), мінометів (4 вибухи). На Білопільську здійснили скидання ВОГ із БпЛА (1 вибух). По Шалигинській росіяни вдарили зі ствольної артилерії та РСЗВ (25 вибухів).

На територію Юнаківської ворог скинув 4 міни. По Середино-Будській: здійснено удар FPV-дроном (1 вибух). У Новослобідській зафіксовано мінометний обстріл (3 вибухи).