Події

12:00 22.06.2024

Ворог вдарив по об'єкту енергетики у Львівській області - Козицький

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Ворог вдарив по об'єкту енергетики у Львівській області - Козицький

Російські війська в ніч на суботу вдарили по об'єкту енергетики у Львівській області, повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Ворог завдав ракетного удару по об'єкту критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області", - йдеться в повідомленні Козицького.

За його словами, на місці ворожого удару почалася пожежа. На місці вже працюють рятувальники.

"Станом на цей момент інформації про постраждалих не надходило. Про масштаби руйнувань - згодом", - зазначив глава ОВА.

Теги: #козицький #львівська_область #атака

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