Події

10:13 22.06.2024

Унаслідок нічних обстрілів Харківщини пошкоджено приватні будинки, дитсадок, БК і магазини - Синєгубов

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Унаслідок нічних обстрілів Харківщини пошкоджено приватні будинки, дитсадок, БК і магазини - Синєгубов
Фото: https://www.facebook.com/synegubov.oleg

У ніч на суботу ЗС РФ обстріляли Підлиман і Вільхівку, повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Підлиман. Унаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено приватні домоволодіння, три магазини, приміщення дошкільного закладу, будинок культури, два автомобілі... Вільхівка. Влучання КАБ на відкритій місцевості. Пошкоджено скління вікон приватного будинку", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що напередодні ворожих обстрілів зазнала Вовчанська громада (внаслідок обстрілу БПЛА загинули працівниця "Укрпошти", працівник "Укрпошти" поранений), Кирилівка (пошкоджено магазин, дитячий садочок, два приватні будинки), Липці (КАБ поцілила у раніше зруйновану пожежну частину, зруйновано огорожу та частково будівлю резервного гаража) та Борова (частково зруйновано продуктовий магазин, пошкоджено автомобіль та 10 приватних будинків).

Теги: #синєгубов #харківщина #обстріл

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