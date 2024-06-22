Події

10:07 22.06.2024

Пожежу на об'єкті енергетики у Львівській області загасили - Козицький

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Пожежу на об'єкті енергетики у Львівській області загасили - Козицький

Пожежу на об'єкті енергетики, атакованому минулої ночі у Львівській області, загасили, повідомив у телеграм-каналі керівник Львівської ОВА Максим Козицький.

"Пожежу вдалося загасити. Залучили 67 пожежників і 12 одиниць спецтехніки", - написав Козицький.

Також він повідомив, що військові ПвК "Захід" у зоні відповідальності збили 7 із 10 крилатих ракет, зокрема й над Львівською областю.

Як повідомлялося раніше, сьогодні війська РФ атакували ракетами об'єкт критичної енергетичної інфраструктури. На місці влучання виникла пожежа. Про постраждалих не повідомляють.

Теги: #козицький #пожежа #львівська_область

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