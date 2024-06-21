Заступник держсекретаря США: Ми хочемо переконатися, що РФ не зможе використовувати свою територію як притулок

США хочуть переконатися, що РФ не зможе використовувати свою територію як притулок, з якого вона зможе безкарно атакувати українські сили, заявив заступник державного секретаря США з політичних питань Джон Басс, коментуючи дозвіл Вашингтона Україні завдавати ударів по російській території.

На брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання, чи дозволяли США Україні використовувати далекобійні ракети ATACMS по території РФ, і як довго Україна зможе здійснювати удари по російських військових об'єктах там загалом, Басс сказав, що не хоче повідомляти деталей, щоб росіяни не змогли дізнатися планів українських сил.

"Зі зрозумілих нам причин, я не маю наміру вдаватися в оперативні деталі, які можуть сигналізувати про наміри або дати Росії можливість вжити контрзаходів проти того, що можуть зробити українські сили", - зазначив заступник держсекретаря.

Водночас він нагадав про нещодавній коментар радника з національної безпеки Джейка Саллівана, який сказав, що дозвіл завдавати ударів американською зброєю по РФ - "це не питання географії, а питання здорового глузду".

"Ми хочемо переконатися, що Росія не зможе використовувати свою територію як притулок, з якого вона зможе безкарно здійснювати атаки на українські сили", - наголосив Басс.

Як повідомлялося, у березні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про швидку відставку свого заступника з політичних питань Вікторії Нуланд.

Він зазначив, що разом з президентом США Джо Байденом вони попросили заступника держсекретаря з питань управління Джона Басса тимчасово виконувати обов'язки заступника держсекретаря з політичних питань.

Джон Басс працює в Держдепі протягом багатьох років. Зокрема, він обіймав посади посла США в Грузії у 2009-2012 роках, у Туреччині у 2014-2017 роках і в Афганістані у 2017-2020 роках.