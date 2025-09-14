Навроцький видав постанову про згоду на перебування іноземних військ на території Польщі

Фото: https://www.facebook.com/Nawrocki25

Президент Республіки Польща Кароль Навроцький підписав постанову про надання згоди на перебування на території Польщі військових підрозділів іноземних держав-членів НАТО як підкріплення Республіки Польща в рамках операції "Eastern Sentry", - повідомило Бюро національної безпеки (BBN) Польщі на платформі X в неділю.

У повідомленні зазначено, що постанова президента Польщі має закритий характер.