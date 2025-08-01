Інтерфакс-Україна
Події
13:15 01.08.2025

АМКУ надало дозвіл "Рієл девелопмент груп" на набуття контролю над девелопером одного з проєктів

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АМКУ надало дозвіл "Рієл девелопмент груп" на набуття контролю над девелопером одного з проєктів

Антимонопольний комітет України (АМКУ) 31 липня надав дозвіл ТОВ "Ріел девелопмент груп" на набуття контролю над ТОВ "БК "Залізнична" шляхом придбання частки у його статутному капіталі.

Надано дозвіл ТОВ "Ріел девелопмент груп" на набуття контролю над ТОВ "БК "Залізнична" шляхом придбання частки у статутному капіталі, що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства", - говориться у рішенні.

Згідно з даними YouControl, ТОВ "Ріел девелопмент груп" зареєстровано 26 лютого 2024 року. Розмір статутного капіталу - 10 тис грн, кінцевий бенефіціар - Ростислав Мельник.

За підсумками 2024 року компанія отримала дохід в розмірі 700 грн та чистий збиток - 951,9 тис грн.

ТОВ "БК "Залізнична" засновано у 2020 році.. Розмір статутного капіталу - 5 тис грн. 90% акцій належать Володимиру Нечаю, 10% - ТОВ "КУА "Інвестиційна група Прометей", кінцевим бенефіціаром якого є Ростислав Мельник. 

За підсумками 2024 року компанія отримала дохід в розмірі 8,6 млн грн (за 2023-й - 134,2 тис. грн), при цьому чистий збиток зріс більш ніж вдесятеро  - 12 млн 999,9 тис. грн проти 1 млн 224,2 тис грн збитку в 2023 році.

На БК "Залізнична" зареєстровано торгову марку Hyde park (дата реєстрації 09.08.2023, порядковий № 336086). Заявником зазначено Мельника.

Згідно з даним Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, на БК "Залізнична" зареєстровано МОН (майбутні об’єкти нерухомості), що є гарантованою часткою апарт-готеля Hyde Park, який реалізує "Рієл" у Львові (вул. Мучна, 32).

Теги: #амку #ріел_девелопмент_груп #дозвіл

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