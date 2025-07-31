АМКУ надав дозвіл оператору мережі UPG на оренду ще 47 АЗС групи "Приват"

Антимонопольний комітет України на засіданні 31 липня надав дозвіл приватному підприємству (ПП) "Укрпалетсистем", яке є оператором мережі АЗС UPG, на набуття контролю шляхом одержання в оренду 47 автозаправних станцій (АЗС) компаній групи "Приват".

"Надано дозвіл ПП "Укрпалетсистем" на набуття контролю над активами ТОВ "Айлонг Еволюшн" шляхом одержання в оренду активів у вигляді єдиного майнового комплексу – автозаправної станції, яка розташована за адресою, зазначеною у відповідній заяві", - йдеться, зокрема, у рішенні комітету щодо однієї із 47 АЗС.

В цілому АМКУ надав дозвіл "Укрпалетсистем" на оренду 47 АЗС 10 компаній групи "Приват": ТОВ "Ньюпорт Холдінг" — 10, "Нафтапрайм" — 9, "Лайк Інвест" — 6, "Енджел Кепітал" і "Тарос Груп" — по 5, "Айлонг Еволюшн", "Корсо Таун" і "Сіріус Голд" — по 3, "Альбіленд" — 2 та "Сорелла Оіл" — 1.

Як повідомлялося, АМКУ 10 липня надав дозвіл "Укрпалетсистем" на набуття контролю шляхом одержання в оренду 34 АЗС компаній групи "Приват" у Київській області.

За словами голови АМКУ Павла Кириленко, мережа АЗК UPG має плани стати третім ключовим гравцем на ринку пального поряд з WOG та ОККО.

"UPG подає численні заяви до комітету про надання дозволу на концентрацію. За ними можна зробити висновок, що вона має амбіційні плани стати третім ключовим гравцем на ринку поряд із WOG та ОККО", - сказав він в інтерв'ю виданню "НафтоРинок".

За інформацією Кириленка, після надання дозволу UPG на оренду 47 АЗС у четвер, далі до розгляду візьмуть ще 46. Йдеться про АЗС, які належать до групи "Приват" та розташовані в південно-східному, східному і центральному регіонах, зокрема в Києві та Київській області.

Як він пояснив, стратегія UPG полягає у поетапному набутті активів: спочатку оренда, а далі придбання у власність.

"За нашими підрахунками, йдеться про понад 550 об’єктів. Але для набуття у власність компанія має знову звернутися до АМКУ й отримати ще один дозвіл на концентрацію. Необхідно уважно стежити за тим, як відбуватиметься цей процес", - зазначив він.

За даними YouControl, засновницею і кінцевою бенефіціарною власницею ПП "Укрпалетсистем" з часткою 100% у статутному капіталі розміром 200 грн є Юлія Васьковська.