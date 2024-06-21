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19:21 21.06.2024

Мінекономіки запустило портал про протимінну діяльність, англомовна версія стартує за місяць

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В Україні розпочав роботу інформаційний портал demine.gov.ua, на якому акумулюватиметься вся інформація про гуманітарне розмінування, повідомила пресслужба Міністерства економіки.
Згідно з повідомленням, ресурс був розроблений за ініціативою Міністерства економіки та буде єдиним вікном для фермерів, які планують розмінувати землі, операторів протимінної діяльності, донорів і залучених до розмінування державних органів.
"Дотепер у нас не було єдиного місця, де можна знайти інформацію, яка потрібна операторам протимінної діяльності, фермерам, постраждалим чи донорам. Сільгоспвиробникам буде простіше шукати зміни в порядку про використання коштів на програму компенсацій. Постраждалі від вибуху зможуть дізнатися не тільки про види допомоги та хто її може надати, а й найближчим часом ми запустимо спільно з партнерами окремий портал для них. Потенційні партнери можуть залишити заявку в один клік, щоб долучитися до секторальної робочої групи", - зазначив заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний.
За його словами, розроблений ресурс - це ще один крок до більшої координації зусиль, зокрема через інформування всіх ключових стейкхолдерів про те, що відбувається в галузі розмінування.
На сайті можна знайти останні новини у сфері протимінної діяльності, анонси подій і нормативно-правові акти, що регулюють галузь. Також буде доступна окрема аналітична панель з актуальними даними про кількість очищених земель, інфраструктуру, кількість операторів і машин для розмінування. Англомовна версія сайту запрацює через місяць.
Вебресурс створено в партнерстві секретаріату Кабінету Міністрів, Міністерства економіки та програми "Е-урядування для підзвітності влади та участі громади" (EGAP), що фінансується Швейцарією та реалізується Фондом Східна Європа.

Теги: #портал #розмінування #мінекономіки

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