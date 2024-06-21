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17:15 21.06.2024

Найближчими днями буде створено й затверджено делегацію України щодо вступних переговорів з ЄС - Жовква

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Найближчими днями буде створено й затверджено делегацію України щодо вступних переговорів з ЄС - Жовква

Найближчими днями буде створено й затверджено делегацію України, а також визначено головного парламентера зі вступних переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу, заявив в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

"Найближчими днями буде створено й затверджено делегацію України та визначено головного парламентера", - заявив Жовква, додавши, що "далі, коли вже розпочнеться робота над угодою і відкриватимуться глави, кластери - а ви знаєте, що зараз можна відкривати так званими кластерами кілька глав одночасно, - працюватимуть відповідні фахові делегації за кожною із цих 35 глав".

За його словами, нині уряд України вже активно працює над формуванням таких делегацій. "Ми вже розуміємо і контур таких делегацій", - сказав заступник глави Офісу президента.

Відповідаючи на запитання, якими будуть першочергові завдання української делегації цьому шляху, Жовква зазначив: "Плани дуже прості".

"Є чіткі графіки роботи України щодо вступних переговорів уже з липня. Виходимо з того, що наприкінці червня рішення буде ухвалено, і одразу в липні буде продовжено роботу зі скринінгу. Цей процес уже розпочався на так званих попередніх фазах. А з липня розпочнеться вже повноцінний двосторонній скринінг українського законодавства", - заявив він.

Також, як зазначив Жовква, "ми очікуємо, що в певну дату справді відбудеться і затвердження переговорної рамки ЄС для України - 21 червня, і початок міжурядової конференції - 25 червня, що, власне, вже і буде початком вступних переговорів".

Як повідомлялося, 15 червня посли Європейського Союзу схвалили переговорну рамку для вступу України та Молдови до блоку. Угорщина й Словаччина не блокували цього рішення.

Бельгійське головування в ЄС повідомило в п'ятницю: "Рада ЄС ухвалила загальні позиції ЄС, включно з переговорними рамками, для переговорів про вступ з Україною та Молдовою. Це відкриває шлях до початку переговорів у вівторок, 25 червня, в Люксембурзі".

Також анонсовано початок проведення міжурядових конференцій: о 15:30 - з Україною, о 18:00 - з Молдовою.

Теги: #єс #жовква

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