На підконтрольну територію України вдалося повернути сімох дітей з окупованих громад Херсонщини - голова ОВА

На підконтрольну територію України вдалося повернути сімох дітей із тимчасово окупованих громад Херсонської області, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Ділюся ще однією радісною новиною – ще сімох дітлахів повернули з поки що окупованих громад Херсонщини. Це три хлопчики та чотири дівчинки. Малечі – від 4 місяців до 13 років. Вони подолали довгий і складний шлях. Головне, що зараз діти у безпеці, отримують усю необхідну допомогу", - написав Прокудін у телеграм-каналі у п'ятницю.

Він подякував благодійній організації Save Ukraine за роботу над поверненням дітей.