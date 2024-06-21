Події

16:03 21.06.2024

На підконтрольну територію України вдалося повернути сімох дітей з окупованих громад Херсонщини - голова ОВА

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На підконтрольну територію України вдалося повернути сімох дітей з окупованих громад Херсонщини - голова ОВА

На підконтрольну територію України вдалося повернути сімох дітей із тимчасово окупованих громад Херсонської області, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Ділюся ще однією радісною новиною – ще сімох дітлахів повернули з поки що окупованих громад Херсонщини. Це три хлопчики та чотири дівчинки. Малечі – від 4 місяців до 13 років. Вони подолали довгий і складний шлях. Головне, що зараз діти у безпеці, отримують усю необхідну допомогу", - написав Прокудін у телеграм-каналі у п'ятницю.

Він подякував благодійній організації Save Ukraine за роботу над поверненням дітей.

Теги: #прокудін #херсонська_область

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