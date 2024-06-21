Харків'янці-рецидивістці, яка коригувала ворожі удари по місту, загрожує довічне ув'язнення - прокуратура

Харківська облпрокуратура затвердила та направила до суду обвинувальний акт стосовно підозрюваної в держзраді 34-річної неодноразово судимої безробітної.

"За державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану, їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними слідства, на початку січня 2024 року жінка налагодила контакт через телеграм із представником російської спецслужби. Куратор доручив їй збирати розвідувальні дані про місця та наслідки ударів ЗС РФ по Харкову. Протягом січня підозрювана фотографувала і знімала на відео наслідки повітряних російських атак на житлові масиви міста, а потім надсилала відзняті матеріали співробітнику російської спецслужби. Крім того, вона збирала розвіддані про маршрути переміщення підрозділів ЗСУ та української техніки Харковом. За свою "роботу" вона встигла отримати 4 150 грн.

На початку лютого підозрювану затримали, зараз вона перебуває під вартою.

Справу розглядатимуть у Київському районному суді Харкова.