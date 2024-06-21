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15:07 21.06.2024

Кабмін затвердив порядок використання коштів Фонду декарбонізації – Мельничук

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Кабінет Міністрів на засіданні у п’ятницю затвердив порядок використання коштів державного фонду декарбонізації та енергоефективної трансформації, повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Згідно з його повідомленням в телеграмі, бюджетні кошти, акумульовані у фонді, спрямовуються за кількома напрямами, зокрема, на заходи та державні цільові програми у сфері енергоефективності, збільшення використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива і скорочення викидів вуглецю. Крім того, вони передбачені для компенсацій та здешевлення кредитів фізичних та юридичних осіб на енергоефективні заходи, впровадження енергосервісу, а також збільшення використання ВДЕ та скорочення викидів вуглецю. Також кошти можуть спрямовуватися на виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, отриманими державою для реалізації інвестиційних проектів у сфері енергоефективності, збільшення використання ВДЕ і скорочення викидів СО2.

Як зазначав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, відкриваючи засідання уряду, йдеться про додаткову програму енергоефективності та посилення стійкості енергосистеми України на 759 млн грн.

Як повідомлялося, Верховна Рада України підтримала створення Державного фонду декарбонізації та енергоефективної трансформації 11 квітня 2023 року.

"Фонд створений за європейським принципом – "забруднювач платить", який відповідно до Регламенту ЄС про управління енергетикою та кліматичними діями передбачає цільову спрямованість екологічних податків на енергоефективність та декарбонізацію та застосовується у 21 країні ЄС", – прокоментували у Державному агентстві з енергоефективності та енергозбереження, що адмініструє фонд.

Теги: #кабмін #мельничук

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