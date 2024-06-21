Правоохоронці повідомили про підозру 60-річній жінці, затриманій за наругу над могилами захисників, - прокуратура

Правоохоронці Києва повідомили про підозру 60-річній жінці, затриманій раніше за наругу над могилами захисників України, інформують у Київській міській прокуратурі.

"За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м. Києва повідомлено про підозру 60-річній жінці, за фактом наруги над могилами захисників України, вчиненому з хуліганських мотивів (ч. 3 ст. 297 КК України)", - йдеться в повідомленні міськпрокуратури в телеграм-каналі в п'ятницю.

Згідно з даними слідства, 20 червня на території Аскольдової могили в Києві підозрювана вчинила акт вандалізму на могилах загиблих захисників України - Дмитра Коцюбайла з позивним "Да Вінчі", Андрія Пільщикова з позивним "Джус", а також Павла Петриченка.

"Зловмисниця з хуліганських мотивів завдала понад 20 ударів палицею по могилах захисників, зірвала та поламала пам’ятні таблички, розбила лампадки", - зазначено в повідомленні.

Правоохоронці того самого дня розшукали жінку та затримали її. Готується клопотання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Досудове розслідування проводять слідчі Печерського управління поліції м. Києва.