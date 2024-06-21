Події

14:45 21.06.2024

Кабмін дозволив військовим частинам ЗСУ госпдіяльність із виробництва повітряних і космічних літальних апаратів

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Кабмін дозволив військовим частинам ЗСУ госпдіяльність із виробництва повітряних і космічних літальних апаратів

Кабінет Міністрів України дозволив військовим частинам Збройних сил провадити господарську діяльність із виробництва повітряних і космічних літальних апаратів.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.

Зокрема, перелік видів господарської діяльності, провадження якої дозволяється військовим частинам Збройних сил, затверджений постановою Кабміну від 25 липня 2000 року №1171, доповнено таким видом діяльності, як "виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування".

Теги: #кабмін #зсу

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