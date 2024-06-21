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14:01 21.06.2024

Усі учасники основних сесій НМТ отримають результати на своїх інформсторінках до 2 липня - УЦОЯО

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Усі учасники основних сесій НМТ отримають результати на своїх інформсторінках до 2 липня - УЦОЯО

Усі учасники основних сесій національного мультипредметного тесту (НМТ) отримають результати на своїх інформаційних сторінках до 2 липня, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

"Більшість абітурієнтів уже пройшли національний мультипредметний тест. Одразу після тестування учасники НМТ бачили на екранах моніторів, скільки набрали тестових балів і могли визначити свої результати за шкалою 100-200 балів, самостійно попрацювавши з відповідними таблицями", - йдеться в повідомленні пресслужби УЦОЯО.

У відомстві зазначили, що для подання документів до закладів вищої освіти цього недостатньо, оскільки результати учасників мають бути опрацьовані УЦОЯО, розміщені в персональних кабінетах і згодом передані до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

"Усі учасники основних сесій НМТ отримають свої результати на інформаційних сторінках до 2 липня, проте УЦОЯО робить усе можливе, щоб очікування було не надто тривалим, тому для учасників, які брали участь в основних сесіях НМТ до 7 червня включно, результати вже розміщено в персональних кабінетах", - ідеться в повідомленні.

Як повідомлялося, НМТ у 2024 році включає три обов'язкові предмети (українська мова, математика та історія України XVI-XXI століть) і один - на вибір абітурієнта (іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська), біологія, фізика та хімія, українська література та географія). Тестування відбувається під час основних (14 травня - 25 червня) та додаткових сесій (11-19 липня).

Теги: #уцояо #нмт

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