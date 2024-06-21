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13:54 21.06.2024

Для українців на окупованих територіях запровадили спеціальні умови вступу на магістратуру - Мінреінтеграції

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Для українців на окупованих територіях запровадили спеціальні умови вступу на магістратуру - Мінреінтеграції

Для українців на тимчасово окупованих територіях запровадили спеціальні умови вступу на магістратуру, повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Документ набрав чинності 19 червня. Зміни стосуються осіб, які цього року завершують здобуття вищої освіти ступеня бакалавра та перебувають на ТОТ або в населених пунктах, віднесених до території активних бойових дій", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зокрема, якщо вступники планують вступати для здобуття ступеня магістра до того самого закладу вищої освіти на спеціальності, яким надається особлива підтримка, то можуть не складати єдине фахове вступне випробування і єдиний вступний іспит.

Якщо в закладі вищої освіти не здійснюється підготовка магістрів за спеціальністю, з якої отримано диплом бакалавра, то особа має право подати документи на таких умовах до будь-якого переміщеного закладу вищої освіти Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей.

Теги: #вступ #магістратура #мінреінтеграції

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