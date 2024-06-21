До Києва прибув заступник держсекретаря США з політичних питань Джон Басс

До Києва прибув заступник державного секретаря США з політичних питань Джон Басс, повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Рада вітати заступника держсекретаря США з політичних питань Джона Басса в Києві, де він зустрінеться з українськими урядовцями та іншими партнерами, щоб підтвердити нашу тверду підтримку України в її боротьбі проти незаконної агресії Росії", - написала посол у соцмережі Х.

Як повідомлялося, у березні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про те, що його заступниця з політичних питань Вікторія Нуланд незабаром іде у відставку.

Він зазначив, що вони разом із президентом США Джо Байденом попросили заступника держсекретаря з питань управління Джона Басса тимчасово виконувати обов'язки заступника держсекретаря з політичних питань.

Джон Басс працює в Держдепі протягом багатьох років. Зокрема, він обіймав посади посла США в Грузії у 2009-2012 роках, у Туреччині у 2014-2017 роках і в Афганістані у 2017-2020 роках.