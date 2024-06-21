Події

12:50 21.06.2024

Міносвіти не рекомендуватиме школам розпочинати навчальний рік раніше

1 хв читати
Міносвіти не рекомендуватиме школам розпочинати навчальний рік раніше

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявляє, що відомство не рекомендуватиме школам розпочинати новий 2024/2025 навчальний рік раніше.

"Щодо шкіл. Ми не розпочинатимемо навчальний рік раніше. Ми працюватимемо з графіками занять там, де немає позмінного навчання, зміщуючи початок уроків у школах на 10:00. Зараз працюємо над цими рекомендаціями", - сказав Лісовий на "Годині запитань до уряду" у Верховній Раді в п'ятницю, відповідаючи на запитання про перебіг нового навчального року у зв'язку з проблемами в енергетиці.

Також, за його словами, міністерство продовжує допомагати забезпечувати школи технічними засобами для генерації електроенергії. "У крайніх випадках повертатимемося до змішаного або онлайн навчання в пікових складних періодах".

Як повідомлялося, Міносвіти розробило рекомендації для закладів вищої, передвищої та професійно-технічної освіти щодо підготовки до нового 2024/2025 навчального року. Зокрема для закладів вищої освіти та фахової передвищої освіти рекомендується розпочати навчальний 2024/2025 рік у першій половині серпня для всіх претендентів, окрім першокурсників, а також використовувати суботні дні як робочі в теплі місяці року.

Теги: #навчальний_рік #міносвіти #школи

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:12 21.06.2024
Глава МВС: 900 майбутніх офіцерів Служби освітньої безпеки відправлено на навчання

Глава МВС: 900 майбутніх офіцерів Служби освітньої безпеки відправлено на навчання

09:55 13.06.2024
МОН дозволило використовувати кондиціонери під час масових тестувань і в укриттях під час повітряних тривог

МОН дозволило використовувати кондиціонери під час масових тестувань і в укриттях під час повітряних тривог

09:43 05.06.2024
Міносвіти оприлюднило оновлений порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2024 році

Міносвіти оприлюднило оновлений порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2024 році

10:23 04.06.2024
Довідка про здобувача освіти тепер доступна для формування в ЄДЕБО - Міносвіти

Довідка про здобувача освіти тепер доступна для формування в ЄДЕБО - Міносвіти

15:24 31.05.2024
Україна та ще 17 країн-учасниць Договору про Антарктику заблокували надання Білорусі статусу консультативної сторони - Міносвіти

Україна та ще 17 країн-учасниць Договору про Антарктику заблокували надання Білорусі статусу консультативної сторони - Міносвіти

19:16 29.05.2024
Литва виділяє EUR5 млн на реконструкцію шкіл і дитсадків в Україні

Литва виділяє EUR5 млн на реконструкцію шкіл і дитсадків в Україні

10:41 29.05.2024
МОН розгляне питання позбавлення Шкарлета, Баженкова й Онищенка наукових ступенів за плагіат після завершення судових процесів

МОН розгляне питання позбавлення Шкарлета, Баженкова й Онищенка наукових ступенів за плагіат після завершення судових процесів

17:26 28.05.2024
Підтримка антарктичної програми є стратегічним питанням, і Україна продовжуватиме це робити - Лісовий

Підтримка антарктичної програми є стратегічним питанням, і Україна продовжуватиме це робити - Лісовий

10:12 21.05.2024
Міносвіти розробило рекомендації для вишів і профтехів щодо підготовки до нового 2024/2025 навчального року

Міносвіти розробило рекомендації для вишів і профтехів щодо підготовки до нового 2024/2025 навчального року

18:52 20.05.2024
У мережі поширюють фейковий лист щодо збору даних школярів для реєстру призовників - Міносвіти

У мережі поширюють фейковий лист щодо збору даних школярів для реєстру призовників - Міносвіти

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Рада ЄС затвердила переговорні рамки для України та Молдови

Генштаб ЗСУ повідомив про успішне ураження об'єктів нафтопереробної галузі РФ та інших важливих цілей

Підозрювані в замаху на журналіста Садикова двоє громадян Казахстану перетнули кордон із Молдовою в день злочину, їх оголошено в міжнародний розшук

Обмеження енергоспоживання в п'ятницю збільшаться з 13:00 - "Укренерго"

ЗСУ за добу ліквідували 1060 окупантів

ОСТАННЄ

JYSK відкрив найбільший магазин на заході України

Обов'язки заступника генпрокурора Вербицького покладено на інших заступників - Офіс генпрокурора

"Скіфське золото" експонуватиметься в Музеї історії України в Києві з 5 липня до деокупації Криму - Мінкультури

За минулу добу на фронті відбулося 149 бойових зіткнень, від початку поточної доби - вже 47 - Генштаб ЗСУ

Рада ЄС затвердила переговорні рамки для України та Молдови

Генштаб ЗСУ повідомив про успішне ураження об'єктів нафтопереробної галузі РФ та інших важливих цілей

Зараз РФ не має ресурсів для нового наступу на Україну з Білорусі - ЦПД

В Україні в суботу буде сухо, лише на заході пройдуть короткочасні дощі з градом і шквалами

Підозрювані в замаху на журналіста Садикова двоє громадян Казахстану перетнули кордон із Молдовою в день злочину, їх оголошено в міжнародний розшук

ДБР повідомило про підозру ексначальнику ГУВБ СБУ Наумову в підробленні документів для сербського суду

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА