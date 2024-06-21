Міносвіти не рекомендуватиме школам розпочинати навчальний рік раніше

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявляє, що відомство не рекомендуватиме школам розпочинати новий 2024/2025 навчальний рік раніше.

"Щодо шкіл. Ми не розпочинатимемо навчальний рік раніше. Ми працюватимемо з графіками занять там, де немає позмінного навчання, зміщуючи початок уроків у школах на 10:00. Зараз працюємо над цими рекомендаціями", - сказав Лісовий на "Годині запитань до уряду" у Верховній Раді в п'ятницю, відповідаючи на запитання про перебіг нового навчального року у зв'язку з проблемами в енергетиці.

Також, за його словами, міністерство продовжує допомагати забезпечувати школи технічними засобами для генерації електроенергії. "У крайніх випадках повертатимемося до змішаного або онлайн навчання в пікових складних періодах".

Як повідомлялося, Міносвіти розробило рекомендації для закладів вищої, передвищої та професійно-технічної освіти щодо підготовки до нового 2024/2025 навчального року. Зокрема для закладів вищої освіти та фахової передвищої освіти рекомендується розпочати навчальний 2024/2025 рік у першій половині серпня для всіх претендентів, окрім першокурсників, а також використовувати суботні дні як робочі в теплі місяці року.