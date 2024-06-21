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08:45 21.06.2024

ЗСУ за добу ліквідували 1060 окупантів

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ЗСУ за добу ліквідували 1060 окупантів

Українські військові за добу ліквідували майже 1060 осіб особового складу ворога, 14 танків, 35 бойових броньованих машин, 54 артилерійські системи, 1 РСЗВ, 2 засоби ППО, 57 одиниць авто - і спецтехніки, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.06.24 орієнтовно склали: особового складу - близько 531 980 (+1060) осіб, танків – 8001 (+14) од, бойових броньованих машин – 15 372 (+35) од, артилерійських систем – 14 106 (+54) од, РСЗВ – 1 106 (+1) од, засоби ППО - 861 (+2) од, літаків - 359 (+0) од, гелікоптерів - 326 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 260 (+0), крилаті ракети – 2 298 (+0), кораблі/катери - 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 19 181 (+47) од, спеціальна техніка – 2 367 (+10)", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому у фейсбуці в п'ятницю вранці.

Теги: #втрати_ворога

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