Польсько-українська безпекова угода буде готова "незабаром" – голова Комітету із закордонних справ Сейму Польщі

Робота над угодою про безпеку між Польщею та Україною прискорюється, і незабаром угода буде готова, заявив голова Комітету із закордонних справ Сейму Польщі Павло Коваль, про це у четвер повідомляє Polska Agencja Prasowa (PAP).

"Зараз прискорюється робота над угодою про безпеку між нашими країнами. Незабаром вона буде готова, але ця угода з нашого погляду буде лише доповненням, такою собі вишнею на торті. Адже весь процес військової підтримки України триває вже понад два роки, і, без сумніву, Польща була першою у цьому процесі", - заявив Коваль в інтерв'ю PAP.

За словами голови Ради співробітництва з Україною, найбільшим викликом зараз є забезпечення захисту українських міст, а також "дати надію солдатам на передовий, що вони матимуть підтримку та дати Україні можливість реальної оборони". "Реальна оборона – це також (можливість) завдання ударів по стратегічним військовим об'єктам на території Росії", - підкреслив Коваль.