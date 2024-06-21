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05:46 21.06.2024

Польсько-українська безпекова угода буде готова "незабаром" – голова Комітету із закордонних справ Сейму Польщі

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Польсько-українська безпекова угода буде готова "незабаром" – голова Комітету із закордонних справ Сейму Польщі

Робота над угодою про безпеку між Польщею та Україною прискорюється, і незабаром угода буде готова, заявив голова Комітету із закордонних справ Сейму Польщі Павло Коваль, про це у четвер повідомляє Polska Agencja Prasowa (PAP).

"Зараз прискорюється робота над угодою про безпеку між нашими країнами. Незабаром вона буде готова, але ця угода з нашого погляду буде лише доповненням, такою собі вишнею на торті. Адже весь процес військової підтримки України триває вже понад два роки, і, без сумніву, Польща була першою у цьому процесі", - заявив Коваль в інтерв'ю PAP.

За словами голови Ради співробітництва з Україною, найбільшим викликом зараз є забезпечення захисту українських міст, а також "дати надію солдатам на передовий, що вони матимуть підтримку та дати Україні можливість реальної оборони". "Реальна оборона – це також (можливість) завдання ударів по стратегічним військовим об'єктам на території Росії", - підкреслив Коваль.

Теги: #польща #україна #безпекова_угода

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