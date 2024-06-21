Події

01:02 21.06.2024

Сирський відвідав навчальний центр, де готують мобілізованих

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Сирський відвідав навчальний центр, де готують мобілізованих
Фото: Facebook

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав у четвер навчальний центр, де проводять підготовку мобілізованих.

"Відвідав навчальний центр, де триває підготовка мобілізованих. Ми впроваджуємо комплексний підхід до збереження життя та здоров'я військовослужбовців, що складається з трьох базових елементів: якісна підготовка бійців, ефективна медична допомога та розвиток технологічної переваги з максимальною автоматизацією та роботизацією всіх процесів. Ця система має стати універсальною для кожного підрозділу та ефективно контролюватися на всіх етапах", - написав Сирський у Facebook. 

Теги: #навчальний_центр #україна #главком

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