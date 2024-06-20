Кулеба привітав рішення від Румунії та США щодо посилення української ППО і заявив, що буде ще більше систем і ракет для захисту України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав рішення Румунії та США щодо передання системи Patriot і додаткових ракет ППО, а також анонсував іще більше систем і ракет для захисту України.

"Ми високо цінуємо потужне рішення США про надання Україні пріоритету в постачанні ракет для ППО. Два важливі рішення від Румунії та США лише за один день: про постачання системи Patriot і додаткових ракет ППО. Після місяців напруженої роботи ми не маємо наміру зупинятися на досягнутому. Буде ще більше систем і ракет для захисту України. Робота триває", - написав Кулеба в соцмережі Х.

Також він окремо подякував державному секретарю США Ентоні Блінкену за його надійне партнерство в консолідації миру та пошуку рішень із різними партнерами для посилення оборони України.

"Сьогоднішнє послання дуже чітке: наші єдність і рішучість непохитні", - зазначив Кулеба.