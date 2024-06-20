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17:50 20.06.2024

В.о. гендиректора ДП "Охтирський комбінат хлібопродуктів" засудили до 9 років позбавлення волі за розтрату 189 тонн соняшнику

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В.о. гендиректора ДП "Охтирський комбінат хлібопродуктів" засудили до 9 років позбавлення волі за розтрату 189 тонн соняшнику

Білопільський районний суд визнав виконувача обов'язків генерального директора ДП "Охтирський комбінат хлібопродуктів" Державного агентства резерву України винним у розтраті понад 189 тонн зерна соняшнику вартістю 3,2 млн грн, засудивши його до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) у телеграмі, у листопаді 2020 року цей посадовець дозволив вивезти з території філії 189 тонн зерна соняшнику на суму 3,2 млн грн без відома та дозволу власника на користь третіх осіб.

За вироком суду посадовця визнано винним у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 (вчинення кримінального правопорушення або керування його підготовкою чи вчиненням - ІФ-У), ч. 5 ст. 191 (розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 27 (організація кримінального злочину), ч. 2 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального Кодексу України. Йому призначено покарання у вигляді дев'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в суб'єктах господарювання всіх форм власності строком на три роки з конфіскацією належного на праві власності майна.

Вирок суду набуде чинності через 30 днів із моменту його ухвалення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

У НАБУ уточнили, що засуджений до покарання чиновник переховується від правосуддя. Судовий розгляд щодо нього здійснювався у спеціальному судовому провадженні inabsentia.

Теги: #керівник #комбінат #вирок

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