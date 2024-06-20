Події

16:52 20.06.2024

Унаслідок ворожого обстрілу касетними боєприпасами на Донеччині троє людей загинули та четверо поранені, включно з дитиною

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У четвер окупанти обстріляли з касетних боєприпасів Іллінівську громаду Краматорського району Донецької області: троє людей загинули, ще четверо, включно з дитиною, дістали поранення, повідомляє Офіс генерального прокурора.

У повідомленні відомства в телеграм-каналі в четвер значиться, що 20 червня о 12:20 війська РФ завдали ударів по території Іллінівської громади Краматорського району. "Попередньо, били касетними боєприпасами з РСЗВ "Смерч", - уточнюється в повідомленні.

Згідно з інформацією прокуратури, внаслідок ворожих обстрілів у с. Розкішне троє цивільних дістали тілесні ушкодження, несумісні з життям.

"Ще трьох людей, у тому числі 14-річного хлопця, з мінно-вибуховими травмами і осколковими пораненнями доставили до лікарні", - наголошується в повідомленні.

У населеному пункті пошкоджені чотири домогосподарства, два автомобілі та газопровід.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Теги: #донецька_область #обстріл

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