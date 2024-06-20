Події

12:09 20.06.2024

У ДТП у Польщі за участю автобуса з громадянами України постраждали 14 людей - ЗМІ

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У Люблінському воєводстві Польщі сталася ДТП за участю автобуса з громадянами України, постраждали 14 людей, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Аварія сталася на дорозі національного значення в районі села Закренце неподалік від Красностава: автобус з громадянами України з'їхав у кювет і перекинувся на бік.

Загалом автобусом їхало 58 людей, 14 постраждали. Серед постраждалих - двоє дітей. 13 людей госпіталізували.

Поліція повідомила, що це був польський автобус, який прямував з Києва до Варшави. Водій автобуса був тверезий.

Ділянку національної дороги в районі ДТП перекрили.

Теги: #польща #дтп #українці

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