У ДТП у Польщі за участю автобуса з громадянами України постраждали 14 людей - ЗМІ

У Люблінському воєводстві Польщі сталася ДТП за участю автобуса з громадянами України, постраждали 14 людей, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Аварія сталася на дорозі національного значення в районі села Закренце неподалік від Красностава: автобус з громадянами України з'їхав у кювет і перекинувся на бік.

Загалом автобусом їхало 58 людей, 14 постраждали. Серед постраждалих - двоє дітей. 13 людей госпіталізували.

Поліція повідомила, що це був польський автобус, який прямував з Києва до Варшави. Водій автобуса був тверезий.

Ділянку національної дороги в районі ДТП перекрили.