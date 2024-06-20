Події

08:51 20.06.2024

РФ вночі завдала масованого удару по об'єктах енергоінфраструктури - "Укренерго"

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РФ вночі завдала масованого удару по об'єктах енергоінфраструктури - "Укренерго"

У ніч на 20 червня РФ завдала масованого удару по об'єктах енергетичної інфраструктури в чотирьох областях, повідомляє НЕК "Укренерго".

"Сьогодні вночі російські БПЛА завдали масованого удару по об'єктах цивільної енергетичної інфраструктури України. Пошкоджено обладнання на об'єктах у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Київській областях. Наслідки уточнюють", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі компанії.

Теги: #удар #інфраструктура

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