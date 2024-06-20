РФ вночі завдала масованого удару по об'єктах енергоінфраструктури - "Укренерго"

У ніч на 20 червня РФ завдала масованого удару по об'єктах енергетичної інфраструктури в чотирьох областях, повідомляє НЕК "Укренерго".

"Сьогодні вночі російські БПЛА завдали масованого удару по об'єктах цивільної енергетичної інфраструктури України. Пошкоджено обладнання на об'єктах у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Київській областях. Наслідки уточнюють", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі компанії.