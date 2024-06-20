Події

04:58 20.06.2024

На Вінниччині є потрапляння в об'єкт критичної інфраструктури – ОВА

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На Вінниччині є потрапляння в об'єкт критичної інфраструктури – ОВА

На Вінниччині внаслідок ударів з повітря є потрапляння в об'єкт критичної інфраструктури, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Борзов у ​​ніч проти 20 червня.

"В результаті ворожої атаки є влучення в об'єкт криічної інфраструктури. Постраждалих немає. Проводяться всі необхідні заходи щодо ліквідації наслідків", - написав він у телеграм-каналі.

Як повідомлялося раніше, РФ атакувала Україну БПЛА та крилатими ракетами. У ряді областей було чути вибухи.

 

Теги: #влучення #україна #вінницька_область

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