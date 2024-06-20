Події

03:47 20.06.2024

У Сумській області за минулий день унаслідок обстрілів зафіксовано 96 вибухів

1 хв читати
У Сумській області за минулий день унаслідок обстрілів зафіксовано 96 вибухів

У Сумській області за минулий день унаслідок обстрілів зафіксовано 96 вибухів, повідомляє обласна військова адміністрація у своєму телеграм-каналі станом на 21.00 середи.

"Протягом дня росіяни здійснили 22 обстріли прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 96 вибухів. Обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманська, Свеська, Середино-Будська громади", - зазначається у зведенні.

Найбільшу кількість обстрілів було зафіксовано у Великописарівській громаді - росіяни вдарили з артилерії (16 вибухів), мінометів (7 вибухів) і FPV-дрона (2 вибухи); Краснопільській громаді - ворог гатив із мінометів (8 вибухів) і артилерії (14 вибухів); Середино-Будській - на територію громади росіяни скинули 21 міну; Есманській громаді - зафіксовано обстріл зі ствольної артилерії (5 вибухів), мінометів (6 вибухів), удар FPV-дроном (1 вибух); Білопільській громаді - здійснено скидання ВОГ із БпЛА (6 вибухів) та атаку FPV-дроном.

Теги: #україна #сумська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:16 20.06.2024
Повітряна тривога у Києві вночі була пов'язана з загрозою ударних БПЛА, всі цілі збиті на підступах до столиці

Повітряна тривога у Києві вночі була пов'язана з загрозою ударних БПЛА, всі цілі збиті на підступах до столиці

04:58 20.06.2024
На Вінниччині є потрапляння в об'єкт критичної інфраструктури – ОВА

На Вінниччині є потрапляння в об'єкт критичної інфраструктури – ОВА

02:13 20.06.2024
РФ атакує кількома групами "Шахедів", у низці областей оголошено ракетну небезпеку

РФ атакує кількома групами "Шахедів", у низці областей оголошено ракетну небезпеку

00:11 20.06.2024
Графіки погодинних відключень е/е в четвер діятимуть із 06:00 до 24:00, а не всю добу - "Укренерго"

Графіки погодинних відключень е/е в четвер діятимуть із 06:00 до 24:00, а не всю добу - "Укренерго"

23:41 19.06.2024
Вибори у США не змінять підтримку України американським народом - експосол Тейлор

Вибори у США не змінять підтримку України американським народом - експосол Тейлор

23:32 19.06.2024
Війська РФ нанесли по території України три ракетні та 38 авіаудари із застосуванням 55 УАБів – Генштаб

Війська РФ нанесли по території України три ракетні та 38 авіаудари із застосуванням 55 УАБів – Генштаб

23:30 19.06.2024
Від початку доби відбулося понад 120 боїв, на покровському напрямку тривають 12 бойових зіткнень - Генштаб

Від початку доби відбулося понад 120 боїв, на покровському напрямку тривають 12 бойових зіткнень - Генштаб

22:57 19.06.2024
Зеленський відзначив державними нагородами військовослужбовців Нацгвардії, Держприкордонслужби та ДСНС

Зеленський відзначив державними нагородами військовослужбовців Нацгвардії, Держприкордонслужби та ДСНС

18:17 19.06.2024
Стефанішина: Країни Веймарського трикутника надають суттєву допомогу на шляху до членства України в ЄС

Стефанішина: Країни Веймарського трикутника надають суттєву допомогу на шляху до членства України в ЄС

18:12 19.06.2024
Ми розуміємо, що переговори щодо вступу України до ЄС будуть складними, зокрема, в аграрній сфері – польський міністр у справах ЄС

Ми розуміємо, що переговори щодо вступу України до ЄС будуть складними, зокрема, в аграрній сфері – польський міністр у справах ЄС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Графіки погодинних відключень е/е в четвер діятимуть із 06:00 до 24:00, а не всю добу - "Укренерго"

Кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 95 - Генштаб ЗСУ

У Києві тротуар Повітрофлотського шляхопроводу обвалився на проїжджу частину вулиці Жилянської, рух нею перекрито, включно з трамваєм

Зеленський: На липень планується запуск роботи групи держав із енергетичного пункту Формули миру

Зеленський заявив про підготовку рішень щодо надійнішого проходження майбутнього опалювального сезону

ОСТАННЄ

20 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Європейські народники підтримують кандидатуру Метсоли на посаду президента Європарламенту

У Києві рух автотранспорту під Повітрофлотським шляхопроводом повністю відновлено

Рішення країн Заходу останніх місяців демонструють значні зрушення в прагненні досягти миру в Україні - заступник голови місії посольства Франції

Кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 95 - Генштаб ЗСУ

Україна розслідує 28 кримінальних проваджень за фактом вбивства окупантами 62 українських військовополонених - Костін

Унаслідок ракетної атаки на Одещині пошкоджено рекреаційну інфраструктуру - Сили оборони півдня

Кулеба обговорив із маршалком сейму Польщі українсько-польську співпрацю та підготовку до Вашингтонського саміту НАТО

У Києві тротуар Повітрофлотського шляхопроводу обвалився на проїжджу частину вулиці Жилянської, рух нею перекрито, включно з трамваєм

Ворог атакував Одещину балістичною ракетою - ПК "Південь"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА