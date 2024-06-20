У Сумській області за минулий день унаслідок обстрілів зафіксовано 96 вибухів

У Сумській області за минулий день унаслідок обстрілів зафіксовано 96 вибухів, повідомляє обласна військова адміністрація у своєму телеграм-каналі станом на 21.00 середи.

"Протягом дня росіяни здійснили 22 обстріли прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 96 вибухів. Обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманська, Свеська, Середино-Будська громади", - зазначається у зведенні.

Найбільшу кількість обстрілів було зафіксовано у Великописарівській громаді - росіяни вдарили з артилерії (16 вибухів), мінометів (7 вибухів) і FPV-дрона (2 вибухи); Краснопільській громаді - ворог гатив із мінометів (8 вибухів) і артилерії (14 вибухів); Середино-Будській - на територію громади росіяни скинули 21 міну; Есманській громаді - зафіксовано обстріл зі ствольної артилерії (5 вибухів), мінометів (6 вибухів), удар FPV-дроном (1 вибух); Білопільській громаді - здійснено скидання ВОГ із БпЛА (6 вибухів) та атаку FPV-дроном.