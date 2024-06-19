Вибори у США не змінять підтримку України американським народом - експосол Тейлор

Американський народ продовжує підтримувати Україну, і ця підтримка залишиться незмінною, незважаючи на результати виборів президента США в листопаді 2024 року, заявив посол США в Україні в 2006-09 роках, віце-президент Американського інституту миру Вільям Тейлор.

Під час спеціальної події Київського безпекового форуму, започаткованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", він наголосив, що наразі соціологічні опитування свідчать про рівні шанси кандидатів від республіканців і демократів перемогти на виборах у США.

"Політика щодо України президента Байдена дуже чітка: це підтримка України. Але політика Трампа менш зрозуміла. Ніхто не знає, якою вона буде. Він часто сам не знає, що говорить про свою політику", - зазначив Тейлор.

Водночас експосол наголосив, що Конгрес США, як представник американського народу, демонструє підтримку України шляхом ухвалення відповідних законів із двопартійною підтримкою.

"Конгрес і американський народ підтримують Україну і продовжують підтримувати. 61 млрд доларів є відображенням цієї потужної підтримки. І хто б не переміг на виборах президента США в листопаді, американський народ продовжуватиме підтримувати Україну", - сказав він.

Тейлор також прокоментував нещодавню заяву Путіна щодо умов переговорів з Україною.

"Це дурна заява, якою Путін вимагає від України віддати території для того, щоб розпочати переговори. Я б не звертав багато уваги на те, що він говорить, а звертав би увагу на те, що він робить. Треба дивитися, що він робить і підтримувати Україну, робити все, щоб вона перемогла на полі бою. І саме на цьому ми маємо зосередитися", - додав він.