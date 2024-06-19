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19:46 19.06.2024

Зеленський: На липень планується запуск роботи групи держав із енергетичного пункту Формули миру

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Зеленський: На липень планується запуск роботи групи держав із енергетичного пункту Формули миру
Фото: https://www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже в липні за підсумками Саміту миру, який відбувся, планують запустити роботу групи іноземних держав за пунктом Формули миру, який стосується аспектів захисту української енергетики від російських атак.

"Наша команда працює над тим, щоб більша кількість держав долучалися (до Саміту миру та його комюніке - ІФ-У), і щоб ми отримали максимально активну роботу груп за пунктами Формули миру. І серед перших таких груп плануємо запустити групу з енергетики", - заявив він у вечірньому відеозверненні.

За словами Зеленського, "ми маємо повернути реальну енергетичну безпеку в усіх її аспектах і подолати російське ставлення до енергетики, до енергоресурсів - як до зброї. Це також стосується і захисту від російського енерготерору. Світ і в цьому здатен допомогти".

"Уже на липень ми готуємо перші кроки саме в цьому напрямі", - сказав президент.

Напередодні президент також повідомив про початок формування групи держав, які займатимуться напрацюванням кроків із відновлення безпеки в Україні.

Теги: #саміт_миру #зеленський #енергетика

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