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15:15 19.06.2024

Голові ЦПК Шабуніну готують підозру за неявку на військову службу - джерело

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Правоохоронні органи України готують підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну у зв'язку із систематичною неявкою на військову службу і незаконним використанням автомобіля, придбаного волонтерами для потреб ЗСУ, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах.

"Найближчим часом громадському активісту й голові правління ГО "Центр протидії корупції" готують підозру в скоєнні щонайменше двох злочинів", - сказав співрозмовник агентства в середу.

За його словами, підозру може бути оголошено за систематичну неявку військовослужбовця на військову службу й незаконне використання фігурантом автомобіля, придбаного за волонтерські кошти для потреб військових.

Раніше, у березні цього року Шабунін повідомив, що Держбюро розслідувань зареєструвало проти нього два кримінальні провадження, зокрема за "ухилення від військової служби" і за "підроблення мною документів від НАЗК".

Шабунін зазначив, що добровільно мобілізувався до ЗСУ в перші дні війни, оприлюднивши фото військового квитка, де зазначено, що він склав військову присягу 25 лютого 2022 року.

Наразі агентство не має оновленої інформації від Шабуніна з цього приводу, проте намагається її отримати.

Теги: #шабунін #підозра

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